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Мужская и женская сборные США по футболу первыми в мире договорились о равной оплате труда

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:02

Мужская и женская сборные США по футболу договорились о равной оплате труда. Они первыми в мире заключили соглашения, обеспечивающие равенство. Об этом сообщили на сайте Федерации соккера США.

Команды подписали два коллективных договора — они будут действовать до 2028 года. Эти документы обеспечивают равную оплату за счет идентичных экономических условий, пояснили в национальной федерации футбола.

«В соответствии с этими соглашениями Федерация соккера США становится первой федерацией в мире, уравнявшей призовые, присуждаемые женской и мужской национальным сборным США за участие в чемпионатах мира», — добавили в организации.

Игроки сборных отныне будут получать одинаковые выплаты за число проведенных матчей и индивидуальные достижения. Ранее у футболистов и футболисток были фиксированные зарплаты.

Кроме того, спортсмены будут получать одинаковые доходы от рекламы. При этом, как утверждает федерация, американские футболисты будут одними из самых высокооплачиваемых в мире.

Игрокам также обеспечат отпуска по уходу за детьми и пенсии. Также федерация взяла на себя обязательства по охране здоровья и безопасности атлетов и их информационной безопасности.

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