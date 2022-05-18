МИД России объявил о закрытии московского офиса канадской медиакомпании CBC

МИД России объявил о закрытии московского бюро канадской медиакомпании CBC, которая включает в себя телеканал, радиостанцию новостной сайт и другие ресурсы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Визы и аккредитации журналистов CBC будут аннулированы. Агентство сообщает, что шаг был предпринят в ответ на запрет вещания в Канаде телеканалов Russia Today и Russia Today France.

«Мы сказали, что будем отвечать: симметрично, аналогично, зеркально — неважно, адекватно. И вот мы отвечаем, мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили, что подобные односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа», — заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Власти Канады запретили вещание телеканалов RT и RT France в середине марта. Каналы исключили из перечня неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению.