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В Театре на Малой Бронной покажут спектакль Константина Богомолова «Таня»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:04

19 мая в Театре на Малой Бронной покажут спектакль «Таня» об истории любви и взросления девушки. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Пьеса была написана драматургом Алексеем Арбузовым специально для актрисы Марии Бабановой. Премьера состоялась в 1939 году в Театре революции, нынешнем Театре имени Владимира Маяковского.

В разные годы роль Тани в театре и кино исполняли Алиса Фрейндлих, Дарья Семенова, Ольга Яковлева.

В нынешней постановке задействованы Анна Патокина, Василиса Перелыгина, Евгения Громова, Денис Зайнуллин, Вера Майорова-Земская, Даниил Чуп, Владимира Петрик, Иван Тарасов и Александр Шумский.

Режиссером «Тани» выступил Константин Богомолов, художником — Лариса Ломакина, художником по свету — Иван Виноградов, а саунд-дизайнером — Валерий Васюков.

Спектакль также покажут 22 и 28 мая, 3, 12 и 28 июня. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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Константин Богомолов
Алексей Арбузов
Алиса Фрейндлих
Дарья Семенова
Ольга Яковлева
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