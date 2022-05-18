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Книжный дизайн «оттепели» и разговоры о Сапгире: гид по Voznesensky Festival в «Переделкино»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:04

21 мая в Доме творчества писателей «Переделкино» пройдет Voznesensky Festival, приуроченный ко дню рождения Андрея Вознесенского. «Афиша Daily» составила гид: что посмотреть и кого послушать на фестивале.

Voznesensky Festival — ежегодный фестиваль Центра Вознесенского, приуроченный ко дню рождения Андрея Вознесенского, которому в этом году исполнилось бы 89 лет. Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь.

Книжная ярмарка и Poetry Bookshop

Начало в 12.00, стенд Poetry Bookshop

Фестиваль начнется с открытия книжной ярмарки. Дистрибьютор «Медленные книги» представит издательства Ad Marginem, No Kidding Press, Издательство Ивана Лимбаха», Издательский дом ВШЭ, «Шрифт», «Носорог», «Дело», «ИМИ», «Гилея», Grundrisse, Kolonna publications, «Подписные издания», Jaromír Hladík press, «Новое издательство» и «Выргород».

Фестиваль в прошлом году
© Пресс-материалы

Космическая выставка «Миллион алых роз»

Открытие в 12.00, второй этаж Дома творчества

Современный художник Ростан Тавасиев переосмыслил знаменитую песню «Миллион алых роз», спетую Аллой Пугачевой на стихи Андрея Вознесенского. Он создал модель реальной черной дыры, внутри которой инсталлированы светящиеся красные розы-звезды.

«Физики» и «лирики»

Начало в 16.30

Автор инсталляции Ростан Тавасиев подискутирует с доктором физико-математических наук и главным научным сотрудником Физического института имени Лебедева Павлом Ивановым. Этот разговор станет своего рода отсылкой к известной полемике «физиков» и «лириков».

© Пресс-материалы

Выставка о книжном дизайне «оттепели»

Выставка посвящена художнику Владимиру Медведеву, посвятившему жизнь печатной графике. Оформленные им книги выделялись необычной композицией и игрой шрифтов и при этом оставались сдер­жан­ны­ми и ак­ку­рат­ны­ми.

Благодаря Медведеву появился графический образ «оттепели»: он работал глав­ным ху­дож­ни­ком в издательстве «Советский писатель», которое выпустило немало книжных шедевров в 1960-е годы.

Разговор современных писателей о Сапгире

Библиотека Дома творчества

Поэты Дмитрий Герчиков и Андрей Родионов наглядно покажут, что такое «оттепельный» дизайн, на примере сборник стихов «Звездная карусель» Генриха Сапгира. Книгу впервые издали в 1964 году, а проиллюстрировал ее главред журнала «Веселые картинки» Виталий Стацинский.

Спектакль-вербатим «Переделкино»

Показы в 13.00 и 16.00

На сцене Дома творчества покажут спектакль-вербатим «Переделкино», поставленный сценаристом и сооснователем «Театр. doc» Борисом Хлебниковым. Участники молодежной поэтической студии ЦВ прочитают истории жителей Переделкина и расскажут о собственных впечатлениях от писательских дач и их живописных окрестностей.

Фестиваль в прошлом году
© Пресс-материалы

Баттл чтецов

Начало в 14.30

Андрей Родионов и Екатерина Троепольская проведут турнир по чтению стихов Андрея Вознесенского. Главные критерии — современный, живой и актуальный способ подачи стихотворений.

Перформанс «Вергилий в Переделкино»

Начало в 18.30

Voznesensky Festival завершится музыкально-поэтическим перформансом «Вергилий в Переделкино». Его придумали поэт Андрей Родионов, композитор Алексей Наджаров и виолончелист Илья Рубинштейн.

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