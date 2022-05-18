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Александр Роднянский снимет сериал о Владимире Путине по книге Зыгаря «Вся кремлевская рать»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:11

Продюсер Александр Роднянский разрабатывает сериал о президенте Владимире Путине под названием «Вся кремлевская рать». Об этом сообщает Variety.

В основу проекта ляжет одноименный бестселлер бывшего главреда «Дождя»* Михаила Зыгаря, который основан на серии интервью с ближайшим окружением президента.

Сериал расскажет о том, как бывший офицер КГБ стал одним из самых значимых политиков современности, и покажет современный взгляд на события, которые сформировали президента на его пути к власти.

Роднянский описывает грядущее шоу как российский «Карточный домик».

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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