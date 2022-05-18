Netflix уволил около 150 сотрудников на фоне сокращения доходов

Стриминговый сервис Netflix уволил порядка 150 сотрудников на фоне сокращения доходов — это около 2% всего штата компании в США. Об этом сообщил Variety.

Большинство уволенных сотрудников работали именно в американских офисах. Они занимали должности в разных подразделениях. Увольнения, как отмечает издание, связаны не с эффективностью работы конкретных людей, а с «потребностями бизнеса».

«Как мы объяснили [в отчете о доходах за первый квартал], замедление роста выручки означает, что нам также приходится замедлять рост наших расходов как компании», — пояснили в Netflix, добавив, что компания пытается поддержать бывших коллег в «этот очень трудный переходный период».

Компания в частности ликвидирует около 70 рабочих позиций с неполной занятостью в анимационной студии, а также сокращает внештатных сотрудников в департаменте соцсетей и публикаций.

Netflix также приняла решение отказаться от нескольких анимационных проектов, в том числе мультфильма Авы ДюВерней «Крылья огня» и сериала для дошкольников «Антирасистский малыш».

Число подписчиков Netflix в первом квартале 2022 года снизилось на 200 тыс. человек — это первая потеря клиентов для компании за более чем десятилетие. Во втором квартале, по прогнозам стриминга, уйти могут еще 2 млн подписчиков. К 20 апреля компания потеряла в стоимости 54 млрд долларов.