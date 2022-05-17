20-25 мая московский кинотеатр «Пионер» проведет неделю фильмов «Города и их жители». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В программе — разворачивающиеся в итальянской провинции «Маменькины сынки» Федерико Феллини, посвященная Берлину «Ундина» Кристиана Петцольда, картина турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка», чье место действия — Анатолия, а также «Однажды в Германии» бельгийца Сэма Гарбарски о послевоенном Франкфурте.

Кроме того, среди лент будут представлены «Китайская головоломка» Седрика Клапиша о французах в Нью-Йорке и «Вечеринка» Салли Поттер, чье действие происходит в Лондоне.

Адрес: Кутузовский проспект, дом 21. Подробности — на сайте кинотеатра «Пионер».