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«Пионер» проведет неделю фильмов «Города и их жители»

Денис Ламехов
Вчера в 22:59

20-25 мая московский кинотеатр «Пионер» проведет неделю фильмов «Города и их жители». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В программе — разворачивающиеся в итальянской провинции «Маменькины сынки» Федерико Феллини, посвященная Берлину «Ундина» Кристиана Петцольда, картина турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка», чье место действия — Анатолия, а также «Однажды в Германии» бельгийца Сэма Гарбарски о послевоенном Франкфурте.

Кроме того, среди лент будут представлены «Китайская головоломка» Седрика Клапиша о французах в Нью-Йорке и «Вечеринка» Салли Поттер, чье действие происходит в Лондоне.

Адрес: Кутузовский проспект, дом 21. Подробности — на сайте кинотеатра «Пионер».

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