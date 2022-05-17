Экс-вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек своего проекта Sun’s Signature

Экс-вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек музыкального проекта Sun’s Signature, над которым она работает вместе со своим партнером Деймоном Рисом, бывшим барабанщиком Echo & the Bunnymen, Spiritualized и Massive Attack.

Он получил название «Underwater». Это вторая запись Фрейзер за 13 лет: в апреле 2022-го увидел свет первый сингл Sun’s Signature «Golden Air» — при этом самому проекту уже более 20 лет. Выход миниальбома группы намечен на 18 июня.