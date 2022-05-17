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Экс-вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек своего проекта Sun’s Signature

Денис Ламехов
Сегодня в 21:22

Экс-вокалистка дрим-поп-группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер выложила еще один трек музыкального проекта Sun’s Signature, над которым она работает вместе со своим партнером Деймоном Рисом, бывшим барабанщиком Echo & the Bunnymen, Spiritualized и Massive Attack.

Он получил название «Underwater». Это вторая запись Фрейзер за 13 лет: в апреле 2022-го увидел свет первый сингл Sun’s Signature «Golden Air» — при этом самому проекту уже более 20 лет. Выход миниальбома группы намечен на 18 июня.

Cocteau Twins распались в 1997 году после 28 лет существования. Коллектив выпустил 8 студийных альбомов. В 2020 году журнал Rolling Stone внес пластинку группы «Heaven or Las Vegas» в список 500 лучших записей всех времен.

Последний сольный сингл Элизабет Фрейзер «Moses» был выпущен в 2009 году. С тех пор она работала с проектом Дэниела Лопатина Oneohtrix Point Never, а также записывалась с вокалистом Sigur Ros Йоуном Тоуром Биргиссоном.

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