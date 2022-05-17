МИД предложил Госдуме выйти из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел направило в Госдуму предложения по выходу из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила «Парламентская газета».

Ведомство подготовило список соглашений с международными организациями, которые предлагается денонсировать. По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, ВТО и ВОЗ уже находятся на очереди на выход.

«Мне кажется, это важно: Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами», — сказал Толстой.

Какие именно обязательства не были выполнены организациями, политик не уточнил. Он добавит, что членство в ряде международных организация для России стало «безблагодатным опытом», поскольку те «пытались навязать нам свои правила, которые они сейчас так легко отказались соблюдать».

По мнению Толстого, парламентариям предстоит пересмотреть международные обязательства, которые приносят стране не пользу, а ущерб. Инициативы по денонсации соглашений будут выдвинуты совместно с Советом Федерации.