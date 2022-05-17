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Mash: ученик школы при МГУ пожаловался на изнасилование в общежитиии

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:44

12-летний ученик Классического пансиона МГУ имени Ломоносова пожаловался на то, что одноклассник со старшим другом изнасиловали его в общежитии учебного заведения. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации журналистов, школьник пострадал после конкурса «Девочка моей мечты». Он не проживал в пансионе постоянно, поэтому отпросился у мамы и решил переночевать в школе чтобы утром отправиться на занятия.

Однако вскоре на мальчика напали. В комнату, по его словам, ворвались двое других учеников школы. Они скрутили пострадавшего и надругались над ним. Свои действия напавшие назвали «пропиской, которую проходят почти все».

После инцидента школьник, по словам его матери, пожаловался куратору, но тот попросил не рассказывать никому о случившемся. Он, согласно заявлению женщины, настаивал на молчании мальчика, чтобы сохранить имидж лучшего вуза страны.

После этого мать изнасилованного ребенка обратилась в полицию. Этот шаг, как указывает Mash, вынудил руководство пансиона принять меры. Они отчислили напавших.

Классический пансион МГУ имени Ломоносова — это частная школа, позиционирующая себя как преемник традиций Благородного университетского пансиона, открытого в 1779 году по инициативе Михайло Ломоносова. Учредителями учебного заведения выступают МГУ и Благотворительный фонд патриарха Алексия II.

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