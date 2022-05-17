перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии за взятки 19:33
Мантуров: Минпромторг обсуждает возобновление поставок с рядом косметических брендов 19:19
МИД предложил Госдуме выйти из ВТО и ВОЗ 18:38
20th Century Studios/YouTube
У приквела «Хищника» появился первый тизер и дата выхода 18:30
«Читай-город» отмечает юбилей и проводит игру с призами от «Афиши» и «Правого полушария интроверта» 18:18
Илон Маск не купит Twitter, пока соцсеть не докажет, что число ботов на платформе не превышает 5% 17:56
Netflix выпустил первый трейлер фильма «Spiderhead» с Крисом Хемсвортом в главной роли 17:52
Mash: ученик школы при МГУ пожаловался на изнасилование в общежитии 17:44
NRK P3/Flickr
Наркодилер Мака Миллера приговорен к 17 с половиной годам тюрьмы 17:14
В Петербурге перенесли спектакль с участием группы «Би-2» 17:05
Генпрокуратура попросила признать украинский полк «Азов» экстремистской организацией 16:49
Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест для обучения в магистратуре 16:44
100 Gecs опубликовали видео на трек «Doritos & Fritos» 16:11
martenbjork/Unsplash
«Коммерсант»: в этом году могут не открыться около трети гостевых домов и гостиниц в Крыму 16:07
Россия и Украина приостановили переговорный процесс 15:46
На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства Win-Win 15:18
Умер Рики Гардинер, гитарист Дэвида Боуи, Игги Попа и соавтор «The Passenger» 15:00
Pixar снимет мультфильм «Elemental» — о городе, где уживаются существа разных стихий 14:58
Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторов 14:57
Planeta Inform/YouTube
Появился трейлер комедии «Молодой человек» с Табаковым, Козловским и Поперечным в главных ролях 14:26

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Spiderhead» с Крисом Хемсвортом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Netflix показал первый трейлер фильма «Spiderhead». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 17 июня.

Фильм основан на рассказе Джорджа Сондерса из журнала New Yorker 2010 года «Побег из головы паука». Сюжет сосредоточен вокруг блестящего ученого Стива Абнести, который надеется изменить жизнь, испытывая свои препараты на заключенных. Они способны изменить эмоциональное и физическое поведение человека в положительную сторону, но иногда препараты дают обратный эффект, что приводит к хаосу.

В «Spiderhead» снялись Крис Хемсворт («Тор»), Майлс Теллер («Дивергент»), Джурни Смоллетт («Второй шанс»), БиБи Беттанкур («Сухой»), Тесс Хобрич («Росомаха: Бессмертный»), Энджи Милликен («Джунгли»), Стивен Тонгун («Побег из Претории») и другие.

В качестве режиссера выступил Джозеф Косински, который известен по таким картинам, как «Дело храбрых» и «Обливион».

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
опера
Богема
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Сухой
Люди
Майлз Теллер
Крис Хемсворт
Джордж Сондерс
Майлс Теллер
Энджи Милликен
Джозеф Косински
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить