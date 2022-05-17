Netflix выпустил первый трейлер фильма «Spiderhead» с Крисом Хемсвортом в главной роли

Netflix показал первый трейлер фильма «Spiderhead». Премьера картины состоится на стрим-сервисе 17 июня.

Фильм основан на рассказе Джорджа Сондерса из журнала New Yorker 2010 года «Побег из головы паука». Сюжет сосредоточен вокруг блестящего ученого Стива Абнести, который надеется изменить жизнь, испытывая свои препараты на заключенных. Они способны изменить эмоциональное и физическое поведение человека в положительную сторону, но иногда препараты дают обратный эффект, что приводит к хаосу.