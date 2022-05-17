Генпрокуратура попросила признать украинский полк «Азов» экстремистской организацией

Генпрокуратура попросила Верховный суд признать украинский полк «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что заседание запланировано на 26 мая. Иск будет рассмотрен в закрытом от слушателей режиме.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе из добровольцев. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, а затем перешел в состав Нацгвардии.

Сегодня, 17 мая, бойцы полка вышли и сдались с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По данным журналиста RT, колонну с ранеными военными отправили в сторону населенного пункта Еленовка.