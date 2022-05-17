Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест для обучения в магистратуре

Госдума приняла законопроект, который наделяет кабмин правом устанавливать дополнительные бюджетные места на обучение по программам магистратуры в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что документ подготовлен с целью обеспечить экономику кадрами, которые обладают научно-исследовательскими качествами в отраслях, нуждающихся в защите «от воздействия санкций недружественных РФ государств».

«Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии», — отмечается в документе.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые нормы смогут дать возможность большему числу студентов бесплатно учиться в магистратуре и получать иные виды поддержки от государства. Он также уточнил, что в 2022 году будет увеличено число бюджетных мест в вузах по приоритетным для отечественной экономики программам.

«Это позволит вырастить высококвалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны», — добавил Володин.