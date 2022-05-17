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На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства Win-Win

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

21 и 22 мая в московском центре современного искусства «Винзавод» пройдет маркет современного искусства Win-Win. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На маркете российские художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства.

Win-Win займет два пространства «Винзавода»: Цех белого и Цех красного. Среди участников заявлены как уже известные художники, так и новые имена, которые были отобраны экспертным советом: Sasha RTS, Максим Има и Турбен, Иван Симонов, Паша Бумажный, All City Pigeon, Слава Птрк, Леша Мелки, Андрей Митенев и другие.

На маркете будут представлены галереи Ural Vision Gallery, a-s-t-r-a Gallery и ArtTube Editions, творческие объединения «Монохром», «Привате и Вова», «Принт-коммуна», а также мастерские, издательства и фонды Invalid Books, Ruarts Foundation и Russian Independent SelfPublished.

Попасть на мероприятие можно будет с 13.00 до 22.00. Вход свободный.

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