Вышел трейлер сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли

В сети появился первый трейлер сериала «Старик». Его премьера намечена на 16 июня.

Шоу рассказывает о бывшем сотруднике ЦРУ, который ушел на пенсию, чтобы жить спокойно вдали от внешнего мира. Однако однажды его находят старые враги и правительственные агентства, которые пытаются убедиться, что сотрудник-изгой не выдаст старые секреты.