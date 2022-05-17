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Вышел трейлер сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:15

В сети появился первый трейлер сериала «Старик». Его премьера намечена на 16 июня.

Шоу рассказывает о бывшем сотруднике ЦРУ, который ушел на пенсию, чтобы жить спокойно вдали от внешнего мира. Однако однажды его находят старые враги и правительственные агентства, которые пытаются убедиться, что сотрудник-изгой не выдаст старые секреты.

В сериале снялись обладатель «Оскар» Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Эми Бреннеман, Фаран Тахир, Алия Шокат, Э.Дж.Бонилья, Гбенга Акиннагбе, Билл Хек, Лим Лубани и Педж Вахдат.

«Старик» снят по одноименному роману-бестселлеру 2017 года Томаса Перри. Для телевидения его адаптировали Джонатан Е.Стайнберг и Роберт Левин, которые ранее были соавторами антиутопического сериала «Иерихон».

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