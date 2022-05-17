Вышел трейлер третьего сезона «Пацанов»

В ролике показали Алую Графиню в исполнении Лори Холден и Синего Ястреба, которого сыграл Ник Уэкслер .

«Пацаны» — это сериал Эрика Крипке, основанный по одноименному комиксу Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

В сериале снялись Эрин Мориарти, Энтони Старр, Дженсен Эклс, Шон Патрик Флэннери и Майлз Вильянуэва.