Опрос: более трети россиян перестали пользоваться Instagram*

38% опрошенных россиян перестали пользоваться Instagram* после его блокировки на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру».

Исследования проводились с 5 по 15 мая среди 2100 жителей России.

По данным «Зарплаты.ру», 35% респондентов заявили, что ничего особенного не потеряли после блокировки сервиса и у них освободилось много личного времени, а 24% не пользуются соцсетью, так как выступают против ее политики.

Кроме того, 22% россиян уточнили, что не хотят скачивать лишние приложения на телефон, а у 7% VPN затормаживает другие сервисы. 12% опрошенных поддерживают каждую из вышеперечисленных причин.

«Почти половина — 45% — ушедших из Instagram перешли в VK, Telegram — 39%, „Одноклассники“ — 9%, никакой из соцсетей не пользуются 7%», — сказано в результатах исследования.

Отмечается, что перестроиться на работу в других соцсетях смогли 43% россиян, а 21% респондентов не смогли этого сделать. Над другими площадками усиленно работают 14% опрошенных.

* Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.