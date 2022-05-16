На Украине арестовали активы Михаила Фридмана на 420 млн долларов

На Украине арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму 420 млн долларов. Об этом сообщила в фейсбуке* генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

Арестованные активы хранились в украинском отделении Альфа-банка. «Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом», — пояснила прокурор.

Она напомнила, что ранее в стране арестовали 469 млн гривен (около 15,9 млн долларов) на счетах Альфа-банка. По версии следствия, эти деньги собирались вывести в Россию через «мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом».

Венедиктова сказала, что движения на данных счетах Фридмана начались за пару недель до начала «военной операции», а после 24 февраля активизировались. Следствие считает, что Фридман с другими бизнесменами использовал Альфа-банк и кипрские компании, чтобы вывести активы из‑под санкций и «других принудительных мер».

В середине марта Михаил Фридман дал интервью Bloomberg, после того как ЕС и Великобритания наложили на него санкции. Бизнесмен пожаловался, что у него почти не осталось наличных денег и он не знает, как заплатить уборщице.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.