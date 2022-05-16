МХТ им. Чехова запустил проект «Артхаб». Он позволит зрителям участвовать в формировании репертуара

МХТ им. Чехова запустил проект «Артхаб», рассказал его художественный руководитель Константин Хабенский. Видео с обращением к зрителям появилось в официальной группе театра во «ВКонтакте».

«[„Артхаб“] — это поиск новой современной драматургии, новых режиссеров для МХТ им. Чехова. <…> Мы будем представлять новые идеи блоками по пять будущих спектаклей. Потом идет защита режиссера, так называемый питчинг, ваши вопросы режиссеру. После вы голосуете за понравившийся спектакль», — рассказал Хабенский.

После зрительского голосования и оценки экспертного жюри по одному из пяти эскизов будет поставлен спектакль на сцене Московского художественного театра.

Проект рассчитан на два года. Первый блок спектаклей состоит из пьес, отобранных фестивалем молодой драматургии «Любимовка» за последние три года. Его покажут уже в мае. Предварительное расписание, согласно сообщению театра, выглядит так:

— 24 мая: «Остановка» Нади Кубалайт по одноименной пьесе Германа Грекова;

— 31 мая: «Туареги» Артема Быстрова;

— 7 июня: «Друг мой» Петра Шерешевского;

— 27 июня: «Расскажи мне про Гренландию» Юрия Квятковского;

— 1 июля: «Распад» Талгата Баталова.

Кураторы проекта — режиссер Марина Брусникина и театровед Павел Руднев. Подробности — на сайте Московского художественного театра.