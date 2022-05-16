«Известия»: в Россию хотят завозить подержанное оборудование для сотовой связи

Операторы сотовой связи намерены импортировать в Россию бывшее в употреблении оборудование, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Неназванный собеседник газеты назвал закупку аппаратуры на вторичном рынке едва ли не единственным способом восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и увеличения нагрузки из‑за роста объемов трафика.

Один из источников «Известий» также сообщил, что перепродажей оборудования будут заниматься, скорее, компании-посредники, а не сами зарубежные операторы — для последних, по его словам, это может создать риск прекращения поставок аппаратуры.

«Если станции три-четыре года, то с большой долей вероятности можно сказать, что на сетях LTE, 3G или даже 2G она прослужит несколько лет. Если же возраст больше, то стабильно работать долгое время такая техника будет не всегда», — заявил изданию генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он добавил, что никто не сможет дать гарантию на оборудование, ввезенное по серым схемам, а операторам вряд ли придется надеяться на поддержку производителя.

«Известия» также приводят выдержку из доклада Российского союза промышленников. РСПП сообщает: «По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4–6 месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети».

Один из собеседников «Известий» солидарен с позицией, высказанной союзом. По его словам, если операторы не смогут закупать оборудование на первичном или вторичном рынке, к концу грядущего лета возможно снижение качества связи и перебои в работе сотовых сетей.

В начале апреля работу в России прекратили Ericsson и Nokia — одни из самых крупных в Европе производителей сетевого оборудования. От новых контрактов на поставки оборудования российским сотовым операторам также отказалась китайская компания Huawei.

По оценке аналитической компании Mobile Research Group, которую приводят «Известия», в 2021 году на Huawei приходилось около 40% установленных в России базовых станций, на Ericsson и Nokia — около 25 и 15% соответственно.