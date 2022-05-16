Нейросеть написала сценарий к российскому сериалу «Сидоровы»

СТС и Skillbox снимут первый в России сериал по сценарию нейросети. Премьера состоится уже этой осенью, рассказали «Афише Daily» создатели.

Шоу будет называться «Сидоровы». Нейросеть TV Script Generator обучалась на комедийных сериалах «Воронины», «Дылды», «Родком», «Жена олигарха» и «Восьмидесятые». Теперь она может самостоятельно генерировать время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие элементы сценария.

В центре сюжета типичная российская семья, которая начинает подмечать странный уклад своей жизни. Герои не покидают стен квартиры, попадают в нарочито комичные ситуации и слышат закадровый смех. Понимая, что их жизнь — это ситком, Сидоровы попытаются из него выбраться.

Нейросеть, умеющую писать сценарии, создали студенты Skillbox по направлению Data Scientist PRO Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. По их словам, в TV Script Generator загрузили 355 892 слова и 88 эпизодов разных шоу.

Кастинг на некоторые роли пройдет в «VK Клипы», там же состоится показ пилотной серии.