перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Post Malone исполнил живьем новый трек с грядущего альбома «Twelve Carat Toothache» 13:04
Нейросеть написала сценарий к российскому сериалу «Сидоровы» 12:39
manueljota/Unsplash
Южная Корея готова помочь КНДР справиться с вспышкой ковида 12:00
В России выявили 4543 новых случая коронавируса 11:51
Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри 11:00
Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing 10:39
«Коммерсант»: аэропорты могут перейти к ручному досмотру из‑за устаревания зарубежного оборудования 10:00
Brian Asare/Unsplash
В России выявили минимум заражений COVID-19 за неделю c апреля 2020 года 9:50
Российские активы Renault переходят государству. На заводе возобновят производство «Москвичей» Обновлено в 9:39
Кинотеатр во Владивостоке изменил названия «Бэтмена» и «Соника-2 в кино» ради нелегальных показов Вчера в 20:58
В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил Вчера в 20:05
Швеция решила вступить в НАТО вслед за Финляндией Вчера в 18:28
Финляндия решила вступить в НАТО, Украина победила на «Евровидении» и другие новости дня
Вчера в 17:59 дайджест
Bloomberg: в новой концепции НАТО Россию назовут «непосредственной угрозой» Вчера в 17:55
Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» Вчера в 16:53
Комикс по фильму «Брат» планируют выпустить в августе Вчера в 16:50
Клуб «Торпедо» возглавил ФНЛ и завоевал право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги Вчера в 16:41
Curiosity Rover/Twitter
NASA опубликовало снимок с Марса, на котором видно «дверной проем» в скале Вчера в 16:05
Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО Вчера в 15:56
«This shit hard»: Кендрик Ламар выпустил клип на «N95» Вчера в 14:58

Нейросеть написала сценарий к российскому сериалу «Сидоровы»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:39

СТС и Skillbox снимут первый в России сериал по сценарию нейросети. Премьера состоится уже этой осенью, рассказали «Афише Daily» создатели.

Шоу будет называться «Сидоровы». Нейросеть TV Script Generator обучалась на комедийных сериалах «Воронины», «Дылды», «Родком», «Жена олигарха» и «Восьмидесятые». Теперь она может самостоятельно генерировать время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие элементы сценария.

В центре сюжета типичная российская семья, которая начинает подмечать странный уклад своей жизни. Герои не покидают стен квартиры, попадают в нарочито комичные ситуации и слышат закадровый смех. Понимая, что их жизнь — это ситком, Сидоровы попытаются из него выбраться.

Нейросеть, умеющую писать сценарии, создали студенты Skillbox по направлению Data Scientist PRO Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. По их словам, в TV Script Generator загрузили 355 892 слова и 88 эпизодов разных шоу.

Кастинг на некоторые роли пройдет в «VK Клипы», там же состоится показ пилотной серии.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить