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Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing

Виктория Шанина
Сегодня в 10:39

Турецкая компания FLO Retailing (владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack) купила российское подразделение Reebok. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к FLO.

Как отмечает собеседник издания, сделка уже закрыта. По ее итогам холдингу перешло более 100 точек продаж Reebok. Компания планирует переименовать магазины, сохранив при этом бренд Reebok.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость сети в 1,5 млрд рублей. При этом он не исключает, что сделка обошлась FLO Retailing не более чем в 500 млн рублей.

«Активы в России продать сейчас крайне сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России», — говорит Бурмистров.

Ранее турецкое издание Yeni Safak сообщало, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран.

Предположительно, FLO может использовать приобретенные бутики Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов. В одном из неназванных маркетплейсов «Коммерсанту» рассказали, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, сообщений о смене поставщика они не получали.

Источник «Коммерсанта» среди крупных ретейлеров заявил, что спортивные бренды Adidas, Nike и Reebok прекратили поставки в Россию и сейчас распродаются запасы. В дальнейшем российские сети планируют заместить ушедшие бренды продукцией собственных торговых марок. Санкций на продажу в стране одежды и обуви массового сегмента нет, такие товары будут и дальше продаваться, но дистрибьюторам надо решить вопросы со стабильными платежами и наладить логистику.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, а в марте 2022 года бренд продали американской группе Authentic Brands Group. На сайте ABG отмечается, что компания приостановила деятельность на российском рынке из‑за «военной спецоперации».

Выручка бизнеса Reebok в России за 2021 год составила 55,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.

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