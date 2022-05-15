Комикс по фильму «Брат» планируют выпустить в августе

Издательство Bubble Comics планирует выпустить сборник по фильму «Брат» в конце августа. Его приурочат к 25-летию премьеры картины, сообщил ТАСС главный редактор издательства Роман Котков.

«Взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5–10 тыс. [тираж] мы сделаем», — сказал он на фестивале «Балабанов-фест» в Нижнем Новгороде.

По словам Коткова, в комиксах представят много персонажей из «Брата» и «Брата-2» — они получат авторские предыстории либо продолжения так, «как это могло бы быть». Сценарист и куратор сборника Алексей Замский добавил, что это будут «в основном сиквелы и приквелы», написанные авторами разных возрастов.

«Это не будет повторять события фильма дословно, это развивает или продолжает линии из фильма, но это не перерисованные сцены. Нет смысла в этом, потому что есть уже прекрасные произведения, которые всегда будут смотреть и пересматривать», — сказал Котков.

«Брат» стал четвертой кинолентой в карьере режиссера Алексея Балабанова. Фильм 1997 года рассказывает о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший. По сюжету он возвращается из армии и отправляется в Петербург в поисках своего брата.

Картина включена в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».