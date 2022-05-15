перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Швеция решила вступить в НАТО вслед за Финляндией 18:28
Финляндия решила вступить в НАТО, Украина победила на «Евровидении» и другие новости дня
17:59 дайджест
Bloomberg: в новой концепции НАТО Россию назовут «непосредственной угрозой» 17:55
Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 16:53
Комикс по фильму «Брат» планируют выпустить в августе 16:50
Клуб «Торпедо» возглавил ФНЛ и завоевал право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги 16:41
Curiosity Rover/Twitter
NASA опубликовало снимок с Марса, на котором видно «дверной проем» в скале 16:05
Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО 15:56
«This shit hard»: Кендрик Ламар выпустил клип на «N95» 14:58
В Северной Корее выявили более 296 тыс. случаев «незнакомой лихорадки» за сутки 14:23
Россияне стали чаще воровать в магазинах за последние три месяца 13:59
Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»
Disney+ назвал дату выхода сериала «Женщина-Халк» 12:57
Полиция Италии предотвратила кибератаки на «Евровидение» 12:50
В России выявили 4956 новых случаев COVID-19 11:22
Twitter обвинил Илона Маска в разглашении договоренностей 11:07
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа 9:22
Соцсети Бритни Спирс
Бритни Спирс потеряла ребенка в начале беременности 9:03
Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении» 8:44
Ким Чен Ын назвал вспышку ковида «величайшим потрясением с момента основания» КНДР Вчера в 20:42
Военные корабли КНР вошли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку Вчера в 20:30

Комикс по фильму «Брат» планируют выпустить в августе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

Издательство Bubble Comics планирует выпустить сборник по фильму «Брат» в конце августа. Его приурочат к 25-летию премьеры картины, сообщил ТАСС главный редактор издательства Роман Котков.

«Взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5–10 тыс. [тираж] мы сделаем», — сказал он на фестивале «Балабанов-фест» в Нижнем Новгороде.

По словам Коткова, в комиксах представят много персонажей из «Брата» и «Брата-2» — они получат авторские предыстории либо продолжения так, «как это могло бы быть». Сценарист и куратор сборника Алексей Замский добавил, что это будут «в основном сиквелы и приквелы», написанные авторами разных возрастов.

«Это не будет повторять события фильма дословно, это развивает или продолжает линии из фильма, но это не перерисованные сцены. Нет смысла в этом, потому что есть уже прекрасные произведения, которые всегда будут смотреть и пересматривать», — сказал Котков.

«Брат» стал четвертой кинолентой в карьере режиссера Алексея Балабанова. Фильм 1997 года рассказывает о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший. По сюжету он возвращается из армии и отправляется в Петербург в поисках своего брата.

Картина включена в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“».

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
«Дикая мята. Violet»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Бодров
Алексей Балабанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить