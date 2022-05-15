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Måneskin записали кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

Победители «Евровидения-2021», итальянская рок-группа Måneskin, поучаствовали в создании саундтрека к байопику про Элвиса Пресли. Об этом сообщает Variety.

Коллектив исполнил кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 1968 года. В тексте сингла есть цитаты из выступлений Мартина Лютера Кинга.

«Мы почувствовали огромную связь [с Элвисом] и решили воспользоваться ею. Мы очень гордимся тем, что сделали, и теперь нам не терпится увидеть результат [в фильме]», — заявляет солист коллектива Дамиано Давид.

Мировая премьера биографического фильма «Элвис» состоится на Каннском фестивале. Дебют в американском прокате запланирован на 24 июня. В картине снялись Том Хэнкс и Остин Батлер, а также Дейкр Монтгомери (Билли Харгроув из «Очень странных дел») и Оливия ДеДжондж (сыгравшая роль Бекки в хорроре «Визит»).

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