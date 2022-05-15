Клуб «Торпедо» возглавил ФНЛ и завоевал право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги

Московский футбольный клуб «Торпедо» вышел на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам 37-го тура. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» в гостевом матче последнего тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на 85-й минуте забросил Мухаммад Султонов.

В результате московский клуб набрал 74 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Енисея» 60 баллов, красноярцы на пятом месте.

21 мая в рамках последнего тура «Торпедо» на своем поле примет краснодарскую «Кубань». «Енисей» сыграет на домашнем стадионе с московским «Велесом».

Две лучшие команды ФНЛ выступят в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Команды, занявшие третье и четвертое места, сыграют стыковые матчи за право выйти в элитный дивизион с 14-й и 13-й командами РПЛ.