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NASA опубликовало снимок с Марса, на котором видно «дверной проем» в скале

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:05

Ученые NASA выложили фотографию, снятую ровером Curiosity с поверхности Марса. На нем видно отверстие в скале, напоминающее «дверной проем».

Gizmodo пишет, что разлом в скале будто похож на вход в марсианское подземелье, а его фотография может вызвать восторг у сторонников теории заговора. Однако ученые опровергают загадочность этого «дверного проема».

«Это просто пространство между двумя трещинами в скале. Эта местность [вблизи горы Шарп] образовалась из старых песчаных дюн», — заключил сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада.

По его словам, высота «проема» около 30 сантиметров, а подобные трещины в этом месте, как правило, вертикальные. Из‑за давления песчаник изгибался и трескался в разных местах , и, вероятно, так и появился разлом, его середина исчезла, а блоки пород раздвинулись.

Curiosity бороздит Марс с момента приземления на планету в августе 2012 года. С тех пор марсоход преодолел почти 28 километров за 3472 марсианских дня. Когда марсоход не собирает образцы горных пород и почвы, он делает фотографии с помощью своей панорамной камеры Mastcam.

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