В Северной Корее выявили более 296 тыс. случаев «незнакомой лихорадки» за сутки

КНДР только за 14 мая зарегистрировала более 296 тыс. новых пациентов с высокой температурой и 15 погибших. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным ЦТАК, с конца апреля в КНДР начала распространяться «незнакомая лихорадка». Судя по сообщениям государственных СМИ, в стране распространяется коронавирус, но точных данных о количестве заболевших ковидом нет.

Из сообщения ЦТАК следует, что Государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб КНДР зафиксировал с вечера 13 мая до 14 мая более чем на 296 тыс. «пациентов с повышенной температурой». Всего с конца апреля заболели 820 тыс. человек, из них 496 тыс. выздоровели, а более 324 тыс. все еще проходят лечение.

Погибли 42 человека. Как минимум у одного из них выявили штамм коронавируса «стелс-омикрон».

Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда». По указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и оперативно «искоренить источник заразы».

Северная Корея впервые признала случаи заражения ковидом в стране только 12 мая. Ранее с самого начала пандемии официально в КНДР не было заболевших.

Масштабная вспышка коронавируса также началась в соседнем с КНДР Китае, где на протяжении двух лет практически не было заболевших.