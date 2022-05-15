Disney+ назвал дату выхода сериала «Женщина-Халк»

Сериал «Женщина-Халк» дебютирует на стриминговой платформе Disney+ 17 августа 2022 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге стриминга.
Позже это объявление пропало из блога. Вероятно, это связано с тем, что официальных заявлений о премьере шоу пока не было.
Главная героиня сериала — Дженнифер Уолтерс, племянница Брюса Баннера. Она получает часть его сверхспособностей после переливания крови.
Роль Халка по-прежнему исполняет Марк Руффало. Дженнифер сыграет канадская актриса Татьяна Маслани. Также в картине появится Тим Рот в роли Мерзости.