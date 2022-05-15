Disney+ назвал дату выхода сериала «Женщина-Халк»

Сериал «Женщина-Халк» дебютирует на стриминговой платформе Disney+ 17 августа 2022 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге стриминга.

Позже это объявление пропало из блога. Вероятно, это связано с тем, что официальных заявлений о премьере шоу пока не было.