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Ким Чен Ын назвал вспышку ковида «величайшим потрясением с момента основания» КНДР

Виктория Шанина
Сегодня в 20:42

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса «величайшим потрясением с момента основания» страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap.

14 мая в стране прошло заседание «для проверки состояния работы системы максимального чрезвычайного карантина и усиления практических политических мер». На нем председательствовал лично Ким Чен Ын.

Он также заявил, что северокорейским властям в сфере здравоохранения «очень важно хорошо изучить карантинную политику, карантинные достижения и опыт других передовых стран».

Северная Корея впервые признала случаи заражения ковидом в стране только 12 мая. Ранее с самого начала пандемии официально в КНДР не было заболевших.

С конца апреля по 13 мая в Северной Корее выявили 524 440 случаев COVID-19, скончались 27 заболевших. Всего в стран проживает 26 млн человек.

Масштабная вспышка коронавируса также началась в соседнем с КНДР Китае, где на протяжении двух лет практически не было заболевших.

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