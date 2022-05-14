Анимационная лента «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный прокат в России 15 июня

Анимационный фильм «Ветер крепчает» японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет в повторный прокат в России 15 июня. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

За прокат отвечает кинокомпания «Пионер». Картину начнут показывать в кинотеатрах в день основания анимационной студии Ghibli, одним из создателей которой в 1985 году стал Миядзаки.

Сюжет 29-й и последней на данный момент ленты Хаяо Миядзаки разворачивается в первой половине XX века, включая Вторую мировую войну. В центре повествования — история японского авиаконструктора Дзиро Хорикоси, работавшего над истребителями Mitsubishi A5M и Mitsubishi A6M Zero.

Любовная линия ленты (Хорикоси встречает девушку Наоко во время Токийского землетрясения) отсылает к автобиографической повести японского писателя Тацуо Хори «Ветер крепчает». Последняя, в свою очередь, обыгрывает мотивы «Волшебной горы» Томаса Манна. Название повести позаимствовано из стихотворения Поля Валери «Кладбище у моря».

Картина вышла в 2013 году, была номинирована на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм и на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Получила премию Национального совета кинокритиков США как лучший мультфильм года.