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Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Денис Ламехов
Сегодня в 10:37

В возрасте 58 лет умер глава комиссии Совета при президенте России по правам человека по развитию пенитенциарной системы и руководитель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву.

Накануне Меркачева рассказала изданию, что Бабушкин попал в реанимацию. Его госпитализировали из‑за обострения неназванного заболевания.

Cогласно сообщению Меркачевой, правозащитник почувствовал себя плохо несколько дней назад, когда они вдвоем ехали в метро на рабочую встречу с представителями одного из министерств.

«Пришлось вызывать скорую. Его откачали, но врачи сказали, что жизненно необходимо вести здоровый образ жизни, а он ведь просто себя извел», — заявила Меркачева. Она добавила, что Бабушкин работал в том числе по ночам, люди шли к нему «потоком, без перерыва», он рассматривал все жалобы, консультировал и пытался помогать.

«После того, как его комитет „За гражданские права“ лишили помещения, он эту работу вел фактически на улице. Он просто-напросто надорвался», — рассказала член СПЧ.

Комитет за гражданские права — правозащитная организация, основанная в 1996 году в Москве. Ее задачами названы оказание правовой помощи заключенным, незаконно осужденным, бездомным, детям-сиротам и жертвам пыток, социальная помощь бездомным, защита прав коренных и коренных малочисленных народов.

Бабушкин состоял в Совете по правам человека с ноября 2012 года. Был членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека, членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными органами. Входил в общественный совет при министре юстиции по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.

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