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Вышел новый тизер-трейлер «Межсезонья» Александра Ханта

Денис Ламехов
Сегодня в 9:02

Кинокомпания «Централ партнершип» показала новый тизер-трейлер криминальной мелодрамы «Межсезонье» режиссера Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Ролик появился в ее ютьюб-аккаунте.

«В центре сюжета двое подростков, Саша и Даня, которые сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять любовь и право быть самими собой», — так создатели описывают ключевой конфликт ленты. Релиз картины намечен на 23 июня.

В главных ролях — Женя Виноградова («Последний министр») и Игорь Иванов («Лучше, чем люди»). За сценарий отвечают Владислав Малахов и сам Александр Хант.

Хант начал работу над фильмом в 2018 году. В кастинге на главные роли мог поучаствовать любой желающий — для этого нужно было заполнить анкету во «ВКонтакте». Также создатели ленты запустили сбор средств на проект на платформе Planeta.ru.

«Мы хотим сделать по-настоящему честное независимое кино. Но на это нужны деньги. Я прошу вас поддержать меня на этапе препродакшена картины. Сумма 2,5 миллиона рублей позволит нам подготовиться к съемкам — собрать команду единомышленников, покрыть расходы на кастинг актеров и выбор натуры, а также провести исследование о сегодняшнем поколении подростков», — рассказывал режиссер.

Выход картины был запланирован на 2020 год, в 2021-м ее показали на фестивале «Темные ночи» в Таллине. Тогда «Афиша Daily» назвала «Межсезонье» самым радикальным российским фильмом года.

Егор Москвитин писал: «Это оглушительно откровенный фильм. Бетонные „Трудные подростки“ на его фоне кажутся солнечным „Половым воспитанием“. А „Все умрут, а я останусь“ — ну, чем‑нибудь вроде „Джуно“. При этом сгущать краски не хочется: в „Межсезонье“ насилия и грязи гораздо меньше, чем в среднем российском фильме, отправившемся покорять западные фестивали. Причина, почему эта картина так пугает, заключается в другом. „Межсезонью“ удается обнажить систему отношений, в которой претензии детей к взрослым — это больше чем переходный возраст и подростковый бунт».

Дебютный фильм Александра Ханта — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — стал победителем конкурса «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах и получил ряд наград в рамках фестиваля «Окно в Европу», включая главный приз конкурса игрового кино.

Предлагаем перечитать архивный материал, в котором Александр Хант отвечает на вопросы из анкеты «Афиши Daily».

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