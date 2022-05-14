Bloomberg: Apple тестирует iPhone c разъемом USB-C

Компания Apple приступила к тестированию смартфонов iPhone c разъемом для зарядного устройства типа USB-C. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Разработчик гаджетов рассматривает возможность выпустить такие модели в продажу — это позволит Apple соответствовать нормам, которые планируют ввести в Евросоюзе. Новые iPhone появятся не раньше 2023 года, отмечает издание.

Также компания работает над адаптером для устройств с разъемом USB-C. Он позволит новым гаджетам подключаться к уже существующим аксессуарам, предназначенным для разъема формата Lightning, например, AirPods.

По словам аналитика Минг-Чи Куо, решение Apple перейти на разъемы типа USB-C было предсказуемо, поскольку устройства USB-C позволяют более быструю зарядку и обмен данными. Кроме того, они уже используются в iPads и ноутбуках Mac, помимо гаджетов других брендов.