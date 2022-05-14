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Латвия запретила въезд Василию Ливанову, Александру Панкратову-Черному и еще 100 россиянам

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:59

Власти Латвии запретили въезд в страну 102 российским гражданам, в том числе известным актерам — Василию Ливанову, Александру Панкратову-Черному, Игорю Петренко и другим. Об этом сообщил латвийский МИД.

В санкционный список также попали актеры Николай Бурляев, Борис Галкин, Александр Пашутин, режиссер Юрий Кара, художник Михаил Полетаев и музыкант Константин Бубнов. Все они, по мнению МИД Латвии, поддержали «спецоперацию» России на территории Украины.

«Поддержка зверств, совершенных Кремлем, означает необходимость разделять ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что «самым решительным образом осуждают» происходящее на Украине и считают «спецоперацию» неспровоцированной и ничем не оправданной.

Ранее МИД Латвии уже объявил нежелательными 25 россиян, среди них были актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая Тина Канделаки, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев.

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