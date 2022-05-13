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У сериала «Триггер» появится фильм-продолжение

Дарья Мельникова
Вчера в 22:55

Психологический сериал «Триггер» получит продолжение в виде фильма. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

Картина расскажет о жизни психолога Артема Стрелецкого после событий второго сезона шоу, финальная серия которого выйдет на стрим-сервисе 14 мая. Теперь мужчина живет у моря, где провел все свое детство с мамой. Он находит новую работу и отношения, но прошлое все равно догоняет его.

Режиссером фильма выступит автор идеи и продюсер сериала Александра Ремизова. Одну из главных ролей вместе с Максимом Матвеевым исполнит Ирина Старшенбаум.

«В фильме мы хотим еще больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живет и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», — рассказала режиссер.

Сериал получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актер на ТВ». Пилотная серия «Триггера» была показана в Каннах в 2018 году.

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