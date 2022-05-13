Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт художников Pixiv из‑за порнографии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой сообществу художников и иллюстраторов Pixiv из‑за публикации порнографических изображений несовершеннолетних. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Единый реестр доменных имен с запрещенной информацией внесли шесть страниц сайта Pixiv.net. Всего с начала года администрация ресурса проигнорировала 19 требований об удалении.

«Мы понимаем важность ресурса для создателей иллюстрированного контента, поэтому, во избежание блокировки, просим всех заинтересованных посодействовать в информировании администрации сайта о требованиях Роскомнадзора», — сказано в заявлении ведомства.

Pixiv.net — сайт японского интернет-сообщества художников. Он позволяет авторам выставлять свои иллюстрации и получать обратную связь с помощью комментариев пользователей и рейтинга.