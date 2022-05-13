Джейсон Айзекс сыграет в фильме об Анне Политковской. Его начнут снимать в Англии и Латвии летом

Британский режиссер Джеймс Стронг снимет художественный фильм о журналистке Анне Политковской. Он будет называться «Mother Russia». Съемки начнутся в конце лета в Великобритании и Латвии. Об этом сообщил Deadline.

Репортера «Новой газеты», убитую в подъезде собственного дома, предположительно, за свою профессиональную деятельность, сыграет Максин Пик. Ранее ее можно было увидеть в «Черном зеркале», «Бесстыдниках» и «Шелке».

Также в картине снимутся Киран Хайндс («Игра престолов», «Рим») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА», «Падение «Черного ястреба»») — они исполнят роли главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова» и супруга Политковской Александра.

Лента расскажет историю Политковской и ее пути в журналистике, освещения войн в Чечне и активной борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека в России. Разработкой кинопроекта займется студия Luminosity Entertainment.

Продюсерами фильма выступают Мириам Сигал и Пол Бреннан из Good Films Collective, а также Киа Джем из K. Jam Media и Ричард Алан Рейд из BuzzFeed Studios. Сценарий «Mother Russia» написал Эрик Поппен («За гранью страха»).

«Три года назад, когда мы начали разрабатывать сценарий об этой необычайной женщине, мы не могли представить, каким пророческим он станет», — призналась Мириам Сигал.