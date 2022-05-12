Мадс Миккельсен снимется в триллере «Черный Кайзер» по комиксу Виктора Сантоса

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по ролям в «Охоте», «Ганнибале» и «Еще по одной», снимется в триллере «Черный Кайзер» по мотивам графического романа Виктора Сантоса «Polar». Об этом сообщил Deadline.

Киноадаптацию поставит шведский режиссер Юнас Окерлунд. Он уже работал ранее с Миккельсеном над картиной «Полярный» — она основана на все том же комиксе Сантоса.

Сценарий новой экранизации подготовил сам Миккельсен вместе с Джейсоном Ротуэллом — автором текста к ленте 2019 года. Миккельсен сыграет в кинопроекте главную роль — киллера Черный Кайзер.

По сюжету его герой раскроет заговор, защищающий могущественный синдикат наемных убийц. После этого Черный Кайзер становится главной целью преступников.

Продюсерами «Черного Кайзера» станут Джереми Болт и Роберт Кулцер, а также Мартин Москович, Майк Ричардсон и Кит Голдберг. Миккельсен также числится одним из продюсеров.

«Мы очень рады работать с блестящим Мадсом Миккельсеном и визионером Йонасом Окерлундом над тем, что будет взрывным, остросюжетным, смешным, неожиданным и немного безумным и эмоциональным путешествием», — сказал Болт.