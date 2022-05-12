На российских больших экранах покажут спектакль «Война и мир» в постановке Театра им. Вахтангова

20 мая в кинотеатрах 40 российских городов, включая Москву, покажут в прямой трансляции спектакль «Война и мир» со сцены Театра имени Вахтангова. Сеансы пройдут в рамках проекта «Золотая маска в кино».

«Война и мир» — недавняя премьера Театра имени Вахтангова. Постановщик Римас Туминас на материале романа Льва Толстого анализирует, как переломные моменты истории сказываются на частных жизнях, как эволюционирует человеческая душа в условиях внутренней психологической борьбы.

Спектакль идет почти пять часов, главные роли исполняют Сергей Маковецкий (граф Илья Ростов), Ирина Купченко (Наташа Ростова), Виктор Добронравов (Андрей Болконский), Павел Попов (Пьер Безухов).

Посмотреть весь список городов, где пройдут показы, узнать расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».