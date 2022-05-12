Авиакомпании группы «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов под названием Leonardo. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ростех.

Отечественное программное обеспечение было разработано госкорпорацией и ее технологическим партнером «Сирена-Трэвел».

«Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — сказано в заявлении Ростеха.

В госкорпорации добавили, что помимо основной системы создан резервный вариант. Он предназначен для экстренного подключения авиакомпаний, если зарубежные поставщики одновременно откажутся исполнять обязательства.

«Интерфакс» отмечает, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему уже летом этого года.

В настоящее время крупнейшие авиакомпании России пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования, среди которых Sabre, Amadeus и Navitaire. После введения санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибьюторские отношения с «Аэрофлотом».