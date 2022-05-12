Минобрнауки утвердило список вузов, которые станут партнерами университетов Донбасса

Минобрнауки России утвердило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой и Луганской народных республик. Они должны будут их консультировать и оказывать методическую помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведущие вузы РФ поддержат донбасские в организации образовательной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уже подписал соответствующий приказ.

Партнерами станут:

Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет

Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Донбасская юридическая академия

Донской государственный технический университет и Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Южный федеральный университет и Горловский институт иностранных языков

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Донецкая академия транспорта

Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Донбасский государственный технический институт

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова и Луганский государственный университет имени Владимира Даля

Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х. М. Бербекова и Луганский государственный педагогический университет

По словам Фалькова, этот список будет расширен — в него войдут все университеты ДНР и ЛНР.

«Наша задача — помочь вузам Донбасса развиваться. Ведущие российские университеты выступили с инициативой стать кураторами профильных вузов в Донецкой и Луганской народных республиках. Главный ресурс — это интеллект, время и внимание, которые мы должны уделить коллегам. Уже сейчас организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса, открыты площадки для сбора и передачи учебной и научной литературы в высшие учебные заведения ДНР и ЛНР», — заявил Валерий Фальков.