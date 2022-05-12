Вышел первый трейлер драмеди «Amore More»

Сериал рассказывает о двух парах людей с трудностями в отношениях. Они решают открыть совместный бар Amore More с вечеринками для полиаморных пар.

Kion показал первый трейлер оригинального сериала «Amore More». Премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре 20 мая.

Режиссером проекта выступила выпускница Школы-студии МХАТ Яна Гладких («Красотка в ударе»). По ее словам, это первое в России драмеди, которое исследует феномен свободных отношений.

В «Amore More» снялись Юрий Чурсин, Александра Урсуляк, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Виктория Корлякова, Максим Диденко, Степан Девонин, Ксения Кутепова, Иса Новиков, Диана Енакаева, Надежда Ангарская, Савелий Албутов, Дмитрий Изместьев и другие.