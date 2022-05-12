В Китае самолет загорелся во время взлета. Пострадали 40 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, вылетающий из аэропорта Цзянбэй города Чунцин на юго-западе Китая, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительственное информагентство «Синьхуа».

На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Пострадали 40 человек, они госпитализированы.

Самолет Tibet Airlines выполнял рейс TV9833 из Чунцина в город Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района. По данным аэропорта, у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны.

Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь удалось потушить, полоса, где произошла авария, закрыта, самолеты с нее не взлетают и на нее не садятся. Причины инцидента пока не установлены.

Это уже второе крупное авиапроисшествие в Китае с начала 2022 года. 21 марта на юге страны упал пассажирский Boeing 737. На борту находилось 123 пассажира и 9 членов экипажа, все они признаны погибшими. Причины крушения не называются, специалисты продолжают исследовать «черные ящики».