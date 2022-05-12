Крупнейший желтый бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за 12 млн долларов

Крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе Christie’s за 12 млн долларов. Об этом стало известно из сообщения на сайте аукционного дома.

Уникальный драгоценный камень купили с молотка уже в третий раз. Впервые это произошло в 1918 году во время гуманитарного аукциона в пользу Красного Креста. Тогда бриллиант приобрела ювелирная фирма S.J. Phillips.

В 1973 году камень перепродали на торгах за 1,8 млн швейцарских франков. Алмаз, из которого сделали «Красный Крест», был найден в южноафриканском руднике De Beers в 1901 году, он весил 370-380 карат.

Ограненный камень же весит 205,07 карат. Его вес составляет 41,14 грамма, а чистота оценивается как VS2. Название «Красный Крест» бриллиант получил благодаря огранке таким образом, чтобы внутри камня проматривался мальтийский крест.