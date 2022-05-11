26 мая в российский прокат выйдет документальный фильм «Голоса Арктики» — о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Подробности «Афише Daily» рассказали представители компании-прокатчика.

Картина состоит из трех новелл. Первая рассказывает о молодой ненке Масне, которая обрела популярность благодаря тиктокам. Она мечется между возможностями, которые ей может дать большой город, и тихой жизнью в чу́ме, где она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Вторая новелла — история семейства Тайбареев, язычников, владельцев мастерской по пошиву народной одежды. Вместе с ними съемочная группа отправится в тундру за новыми шкурами оленя для одежды и станет свидетелем шаманских обрядов северных народов.

Третья новелла познакомит зрителей с Николаем Куриловым — автором культового стихотворения «Родное», которое он написал на юкагирском языке. В переводе на русском оно прозвучало в фильме «Брат-2» и стало символом целого поколения.

Сквозным героем новелл стал столичный ресторатор и диджей Денис Симачев. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую композицию. В финале фильма он сыграет на огромном вездеходе-бурлаке диджей-сет, основанный на фольклоре местных жителей. Позже саундтрек фильма выйдет на музыкальных платформах.

«„Голоса Арктики“ — это масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором сюрреализм смешивается с реальностью, ностальгия с чувством времени, а детская поэзия рифмуется с шаманизмом и ритуалами. Фильм состоит из самостоятельных новелл, позволяющих ощутить силу и глубину человеческого духа. А чувство холода и вечной мерзлоты, пронизывающее всю историю, лишь подчеркивает тепло и ритм человеческих сердец», — сказал режиссер картины Иван Вдовин.

Съемки фильма проходили в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия). В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тыс. километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах. На съемки и монтаж картины ушло всего 3 месяца.