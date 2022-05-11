перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Rutube заработал спустя три дня после хакерской атаки 21:08
Российский миллиардер Андрей Мордашов обратился в Европейский суд из‑за санкций 20:30
Россияне все меньше верят ТВ, Серебренников снимет байопик о Лимонове и другие новости дня
20:29 дайджест
В российский прокат выйдет фильм «Голоса Арктики» — о жителях Крайнего Севера 20:29
Неизвестные напали на посольство Польши в Москве. Они облили его красной краской 20:03
В ООН сообщили о пытках российских пленных военнослужащими Украины 19:40
Из соцсетей Кевина Спейси
Кевин Спейси сыграет в исторической драме «1242 — Выход на запад» 18:56
Джозеф Гордон-Левитт и Лили Джеймс снимутся в комедии об убийстве «Провидение» 18:06
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выйдет на свободу 12 мая 18:00
Death Cab for Cutie анонсировали новый альбом и выпустили трек «Roman Candles» 17:37
Путин уволил замдиректора ФСИН Евгения Балана 17:32
Пресс-материалы
«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы» 17:08
Politico: ЕС намерен признать обход санкций на своей территории преступлением 17:04
Петербурженку, громко слушавшую песни Высоцкого и новости об Украине, оштрафовали на 50 тыс. рублей 16:54
Handelsblatt: Франция предложила ЕС с 2035 года регистрировать только электромобили 16:17
Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах 16:09
PxHere
С середины марта уровень доверия россиян к телевидению снизился на 10% 15:58
Новые власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ 15:20
Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией 15:16
Валерия Гай Германика выставила на «Авито» документалку «Емельяненко» за 50 млн рублей 14:47

В российский прокат выйдет фильм «Голоса Арктики» — о жителях Крайнего Севера

Семён Гудошников
Сегодня в 20:29

26 мая в российский прокат выйдет документальный фильм «Голоса Арктики» — о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Подробности «Афише Daily» рассказали представители компании-прокатчика.

Картина состоит из трех новелл. Первая рассказывает о молодой ненке Масне, которая обрела популярность благодаря тиктокам. Она мечется между возможностями, которые ей может дать большой город, и тихой жизнью в чу́ме, где она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Вторая новелла — история семейства Тайбареев, язычников, владельцев мастерской по пошиву народной одежды. Вместе с ними съемочная группа отправится в тундру за новыми шкурами оленя для одежды и станет свидетелем шаманских обрядов северных народов.

Третья новелла познакомит зрителей с Николаем Куриловым — автором культового стихотворения «Родное», которое он написал на юкагирском языке. В переводе на русском оно прозвучало в фильме «Брат-2» и стало символом целого поколения.

Сквозным героем новелл стал столичный ресторатор и диджей Денис Симачев. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую композицию. В финале фильма он сыграет на огромном вездеходе-бурлаке диджей-сет, основанный на фольклоре местных жителей. Позже саундтрек фильма выйдет на музыкальных платформах.

«„Голоса Арктики“ — это масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором сюрреализм смешивается с реальностью, ностальгия с чувством времени, а детская поэзия рифмуется с шаманизмом и ритуалами. Фильм состоит из самостоятельных новелл, позволяющих ощутить силу и глубину человеческого духа. А чувство холода и вечной мерзлоты, пронизывающее всю историю, лишь подчеркивает тепло и ритм человеческих сердец», — сказал режиссер картины Иван Вдовин.

Съемки фильма проходили в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия). В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тыс. километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах. На съемки и монтаж картины ушло всего 3 месяца.

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Денис Симачев
Иван Вдовин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить