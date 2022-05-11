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Джозеф Гордон-Левитт и Лили Джеймс снимутся в комедии об убийстве «Провидение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт, известный по фильмам «Начало», «500 дней лета» и «Прогулка», и звезда «Аббатства Даунтон» и «Золушки» Лили Джеймс снимутся в комедии «Провидение». Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о жителях маленького городка, расположенного на живописном острове. Однажды они сталкиваются с таинственным громким убийством и обнаружением в городе миллиона долларов.

Съемки картины начнутся уже в мае в Северной Каролине. Помимо Джеймс и Гордона-Левитта, в фильме снимется Химеш Пател («Довод»). Поставит ленту Потси Понсироли («Старый Генри») по сценарию Майкла Вукадиновича («Шучу»).

Разработкой проекта займутся Дилан Селлерс и Крис Паркер из кинокомпании Limelight, Дэвид Бойес и Зак Шиллер из Boies Schiller Entertainment, а также Шэннон Хаучинс из Hideout Pictures и, кроме того, Тайлер Закария, Сэм Слейтер, Фил Киф, Дейн Экерл и Си Джей Барбато.

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