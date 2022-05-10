Electronic Arts и ФИФА завершат сотрудничество спустя 20 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) и игровая студия Electronic Arts перестанут работать вместе спустя более 20 лет сотрудничества. FIFA 23 станет их последним совместным релизом, сообщили на сайте EA.

Студия намерена продолжить выпускать футбольные симуляторы, но уже без участия своего ключевого партнера. Новые игры будут выходить под брендом EA Sports FC начиная с 2023 года.

«Наше видение EA Sports FC заключается в создании крупнейшего и самого влиятельного футбольного клуба в мире, в эпицентре футбольного фандома», — сказал гендиректор EA Эндрю Уилсон.

EA выпустит EA Sports FC вместе с 300 лицензированными партнерами. Игрокам будут доступны более чем 19 тыс. спортсменов из 700 команд, а также 100 стадионов и 30 различных футбольных лиг, в том числе Лига чемпионов УЕФА и Бундеслига.

Компания намерена развивать инклюзивность и «внедрять инновации в новых областях, связанных как с женским, так и с массовым футболом». Первая EA Sports FC появится летом 2023 года.

А осенью 2022 года выйдет FIFA 23 — финальный релиз под брендом ФИФА. По информации The New York Times, EA решила не продолжать сотрудничество с федерацией из‑за требования вдвое увеличить оплату за использование лицензий.