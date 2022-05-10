Обладательница премии «Оскар» Халле Берри, известная по своим актерским работам в «Готике», «Людях Икс» и «Умри, но не сейчас», сыграет главную роль в хорроре «Mother Land» («Родная земля»). Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит французский режиссер Александр Ажа, снявший ранее ремейк «У холмов есть глаза», фильм ужасов «Зеркала» и триллер «Рога» с Дэниелом Рэдклиффом. Разработкой ленты займутся студии 21 Laps («Очень странные дела») и Lionsgate.

Фильм расскажет историю матери и ее сыновей-близнецов, которых годами преследовал злой дух. По сюжету один из мальчиков начинает сомневаться, реально ли зло, и тогда перед семьей встает вопрос выживания.

Съемки планируют начать в следующем году. Продюсировать кинопроект будут Шон Леви, Дэн Коэн и Дэн Левин, а также Берри, Ажа и Холли Джетер. Сценарий подготовили Кевин Кафлин и Райан Грассби.

«Мы так рады снова работать с Халле и Алексом. Халле — это сила на экране, она идеальный человек, который может передать психологический ужас этой матери, пытающейся защитить свою семью. И кому, как не Алексу, нагнетать напряжение», — сказала президент по производству Lionsgate Эрин Вестерман.