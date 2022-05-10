На Первом канале показали фото Бонни и Клайда среди снимков пар, разлученных войной

По словам журналиста Ильи Шепелина, фрагмент с кадрами Бонни и Клайда уже удалили из записи концерта на сайте Первого канала. Тем не менее, эпизод распространился в соцсетях.

На Первом канале во время трансляции праздничного концерта в честь Дня Победы показали фото Бонни и Клайда. Снимок известных грабителей оказался среди изображений пар, разлученных Великой Отечественной войной, сообщил TJ.

На Первом канале заявили, что не имеют отношения к постановке праздничного концерта и отвечают только за его трансляцию. Пресс-секретарь канала Константин Ярошевский добавил, что обстоятельства случившегося будут выяснены.

«Когда мы окончательно проведет разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию, чтобы сейчас огульно никого преждевременно не обвинили. Конечно, это было ненамеренно. Исключительно ошибка, я уверен. Я даже примерно представляю, по какому алгоритму эта ошибка была допущена», — сказал он.

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. Они — одни из самых известных бандитов США, их имена стали нарицательными для любовников-преступников. Бонни и Клайд были убиты в 1934 году техасскими рейджерами и полицейскими из штата Луизиана.