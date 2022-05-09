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RuTube подвергся «мощной кибератаке». Сервис недоступен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:54

RuTube подвергся «мощной кибератаке», сообщается в телеграм-канале российской видеоплатформы. На момент публикации сервис недоступен.

«Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RuTube», — говорится в сообщении.

После работ над восстановлением доступа представители RuTube заявили, что «инцидент локализовали, в данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности». Когда вернется доступ к сайту, сообщат позднее.

2 апреля RuTube объявил перезапуск. В сервисе рассказали о «полной переработке интерфейса, удобной навигации, новых цветовых решениях и возможностях управления контентом».

Предполагается, что RuTube станет альтернативой или заменой американскому YouTube.

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